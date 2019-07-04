Эксперты сообщили, когда Китай и США могут достичь торговой сделки

Сделка между Китаем и США, которая положит конец торговой войне между ними, может быть заключена в конце этого или начале будущего года. Как пишет в четверг газета The Straits Times, такое мнение высказали сингапурские эксперты на организованном изданием форуме, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметил доцент Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Ли Минцзян, "в ближайшие годы мировое сообщество будет продолжать наблюдать конкуренцию, сотрудничество и ограниченное взаимодействие между двумя крупнейшими державами". "Однако договоренность может быть достигнута в скором времени", - считает он. "Китай крайне заинтересован в том, что выйти на мировое соглашение с США. В Пекине понимают, что сейчас слишком рано идти на конфронтацию и бросать вызов Вашингтону", - сказал эксперт. По его мнению, "если торговые противоречия будут увеличиваться, то это серьезно подорвет двусторонние отношения. При этом Ли Минцзян считает, что и в Соединенных Штатах "также есть сильное лобби, которое настаивает на какой-либо сделке с Китаем".