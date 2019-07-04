Армянские и польские депутаты активизируют парламентское сотрудничество

Со 2 по 4 июля делегация постоянной комиссии НС по внешним отношениям во главе с Рубеном Рубиняном для участия в работе совместного заседания с Комиссией по внешним отношениям и вопросам ЕС Сената Республики Польша находится в Варшаве. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В составе парламентской делегации также депутаты от фракции “Мой шаг” Сос Аветисян и АнушБеглоян, от “Процветающей Армении” - Арман Абовян, от “Просвещенной Армении” - АрманБабаджанян.

В ходе совместного заседания армянские и польские депутаты выступили с докладами по вопросам отношений Армения - ЕС, региональной безопасности, сотрудничества и стабильности на Южном Кавказе, а также армяно-польским двусторонним отношениям.

В приветственном слове председатель постоянной комиссии НС по внешним отношениям Р. Рубинян обратился к армяно-польским двусторонним связям, подчеркнув роль парламентской дипломатии. В этом контексте стороны выразили уверенность, что сотрудничество между двумя соответствующими отраслевыми комиссиями, обмен опытом, связанным с законодательной деятельностью, а также проведение совместных обсуждений в сферах, представляющих взаимный интерес, будут способствовать стимулированию двусторонних связей между парламентами Республики Армения и Республики Польша. Было отмечено, что организация совместных слушаний, взаимные визиты, активное взаимодействие на международных площадках также внесут свой вклад в реализацию вышеуказанных целей.

Касаясь повестки сотрудничества РА - ЕС, председатель комиссии выразил удовлетворение в связи с ратификацией Польшей Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС и выразил надежду, что национальные парламенты других стран ЕС ратифицируют соглашение насколько можно скорее.

Говоря о Нагорно-Карабахской проблеме, Рубен Рубинян подчеркнул необходимость исключительно мирного урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права.

В конце встречи стороны подписали совместное заявление, предусматривающее следующее совместное заседание провести в 2020 году в Ереване.