Мероприятия предстоящие 4 июля

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Премьер-министр Никол Пашинян с супругой Анной Акопян с 4 по 6 июля с официальным визитом будет во Вьетнаме. В ходе визита состоится встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Вьетнама НгуеномСуаном Фуком. Затем главы правительств обеих стран проведут пресс-конференцию.

Сегодня, 4 июля, в Ереване состоится видеомост с участием исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова. Наповесткедняболеедвухдесятковвопросов.

Правительство Армении проведет очередное заседание.

На станциях Ереванского метрополитена “Еритасардакан”, “Площадь Республики”, “Барекамутюн” и “ЗораварАндраник” 4 и 5 июля состоятся концерты музыкантов группы “Музыка в метро”.

В мэрии Гюмри созвана пресс-конференция, посвященная программе Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” “Форум совместного производства стран СНГ”. В рамках программы будут представлены фильмы последних лет СНГ и готовящиеся проекты.

В рамках юбилейных мероприятий Национальной библиотеки Армении будет представлена десятка самых востребованных современных армянских писателей 2018 года. Предусмотрена церемония награждения.

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