Источник: саммит ЕС рассматривает кандидатуру министра обороны ФРГ на пост главы ЕК

Лидеры 28 стран Евросоюза на втором рабочем заседании экстренного саммита сообщества рассматривают кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом журналистам сообщил во вторник европейский источник на полях встречи в Брюсселе.

"Да, она одна из тех, кто на рассмотрении. Но пока рано говорить что-либо, потому что последние 48 часов показали, что имена постоянно меняются", - сказал он, отметив, что кандидатуру Ляйен поддерживают канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Что касается других постов, то премьеру Бельгии Шарлю Мишелю могут отдать должность главы Евросовета, немец Манфред Вебер может стать спикером Европарламента, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард - главой Европейского центробанка. По данным некоторых источников, вице-председатель Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович рассматривается в качестве кандидата на пост главы дипломатии ЕС.

"Но пока все на стадии обсуждений, консультаций с лидерами. Они все еще в поиске решения. Ничего пока не утверждено", - подчеркнул дипломат.

Лидеры 28 стран ЕС уже в четвертый раз пытаются договориться по назначениям руководителей пяти основных институтов Евросоюза. "На кону" должности преемников главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, спикера Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, шефа европейской дипломатии Федерики Могерини, и председателя Европейского центробанка Марио Драги на 2019-2024 годы. Наиболее важным среди этих назначений является пост главы исполнительной структуры Евросоюза - Еврокомиссии, который дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия.