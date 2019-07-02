СМИ: глава парламента Алжира подал в отставку

Председатель Национального народного собрания (парламента) Алжира Муад Бушареб подал в отставку. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

Известно, что работой парламента в течение последующих 15 дней будет руководить Абдарразак Тариш. О причинах отставки Бушареба не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку на фоне многотысячных протестов. Срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха истекает 9 июля.