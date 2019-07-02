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СМИ: глава парламента Алжира подал в отставку


Председатель Национального народного собрания (парламента) Алжира Муад Бушареб подал в отставку. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.

Известно, что работой парламента в течение последующих 15 дней будет руководить Абдарразак Тариш. О причинах отставки Бушареба не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку на фоне многотысячных протестов. Срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха истекает 9 июля.

 

 




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