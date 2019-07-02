Вардан Балаян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям
2 июля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому Вардан Балаян назначен представителем президента Республики Арцах по особым поручениям.
Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
- 15:49 Источник: саммит ЕС рассматривает кандидатуру министра обороны ФРГ на пост главы ЕК
- 15:39 Призывники Гавара танцевали перед отъездом в армию
- 15:37 Филиал университета им. М. Ломоносова укрепляет армяно-российские отношения
- 15:35 Увеличилось число детей, родившихся в медучреждениях Гегаркуника
- 15:18 Не менее 30 человек погибли в Нигерии в результате возгорания бензовоза
- 15:00 Национальная библиотека отмечает 100-летие присвоения государственного статуса
- 14:55 Пашинян значение знания русского языка считает особенным
- 14:43 СМИ: глава парламента Алжира подал в отставку
- 14:39 Bloomberg: Турция может закупить истребители у России
- 14:34 Вардан Балаян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям
- 14:33 Тигран Хачикян принял исполнительного директора Хельсинкского комитета
- 14:24 Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Манвела Григоряна
- 14:15 Партия ГД обсудит озабоченность Сасуна Микаеляна: Араик Арутюнян
- 14:14 Карен Антонян занял второе место
- 14:00 Борис Джонсон предложит ЕС провести переговоры о свободной торговле
- 13:18 В Турции по обвинению в присоединении к Гюлену задержаны 137 человек
- 13:11 Адвокат Манвела Григоряна представил ходатайство об изменении меры пресечения под залог
- 13:01 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Александром Лукашенко
- 13:00 Ален Симонян и Арен Мкртчян по делу Левона Ераносяна признаны потерпевшими
- 12:50 Си Цзиньпин призвал Трампа вовремя смягчить санкции в отношении КНДР
- 12:45 В Арцахе состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу летнего призыва
- 12:28 Продолжается судебное заседание по делу Манвела Григоряна и Назик Амирян
- 12:14 Начались курсы переподготовки сотрудников общин и областных администраций
- 11:50 В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов
- 11:43 Российские пограничники исотрудники КГД предотвратили попытку ввоза наркотиков на территорию Армении
- 11:18 Ереван будет использовать солнечную энергию
- 11:17 Тигран Хачатрян обсудил с делегацией эмирата Шаржа повестку сотрудничества
- 11:08 Газоснабжение некоторых общин Еревана, Ванадзора, Спитака, Котайка будет временно прекращено
- 11:01 Жара в Европе бьет температурные рекорды
- 10:53 “Айастани Анрапетутюн”: Севан очистится вне зависимости от требуемой суммы
- 10:45 “Айастани Анрапетутюн”: ПАСЕ больше не будет площадкой армяно-азербайджанских столкновений
- 10:44 После революции увеличилось число граждан США, желающих получить гражданство Армении
- 10:43 “Айастани Анрапетутюн”: хороший спектакль может решить и серьезные финансовые проблемы
- 10:32 Работы по управлению сельскохозяйственными ресурсами общин будут полностью финансироваться
- 10:27 Романос Петросян откликнулся на замечания Сасуна Микаеляна
17:30, 28.06.2019
Просмотрели 1794 раз Жара во Франции побила абсолютный рекорд
10:53, 25.06.2019
Просмотрели 1515 раз В некоторых районах ереванского административного района Кентрон временно будет прекращена подача газа
21:46, 28.06.2019
Просмотрели 1157 раз В Москве состоялось 31-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и НС Армении
13:15, 27.06.2019
Просмотрели 1152 раз Нацбанк Грузии: отток российских туристов негативно повлияет на национальную валюту
17:54, 28.06.2019
Просмотрели 1134 раз Взаимное возвращение граждан Армении и Азербайджана не является применением формулы “всех на всех”: МИД Армении