Вардан Балаян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям

2 июля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому Вардан Балаян назначен представителем президента Республики Арцах по особым поручениям.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.