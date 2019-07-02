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Тигран Хачикян принял исполнительного директора Хельсинкского комитета


Заместитель министра юстиции Тигран Хачикян сегодня принял исполнительного директора Хельсинкского комитета Нидерландов Пепина Герритса и директора общественной организации “Институт гражданского общества” Артака Киракосяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития возможностей Службы пробации, в частности, ряд вопросов, касающихся внедрения механизмов электронного контроля.

Замминистра заверил, что все предложения коллег по Службе пробации будут обсуждены и, по необходимости, будут включены в проект стратегии реформ уголовно-исполнительной системы, который в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение.

Пепин Герритс, в свою очередь, выразил готовность продолжить тесное сотрудничество с Министерством посредством программ, стартующих в ближайшее время.

Подведя итоги встречи, замминистра Хачикян подчеркнул, что Министерство юстиции высоко ценит усилия партнерской организации, направленные на развитие возможностей уголовно-исполнительной политики и Службы пробации.




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