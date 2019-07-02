Адвокат Манвела Григоряна представил ходатайство об изменении меры пресечения под залог

Во время судебного заседания по делу бывшего председателя правления Союза добровольцев “Еркрапа”, генерала Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян адвокат Григоряна Левон Багдасарян представил суду ходатайство о немедленном изменении меры пресечения в отношении Григоряна.

Как передает «Арменпресс», Багдасарян попросил изменить меру пресечения в виде ареста и применить залог в размере 10 млн драмов.

Во время заседания омбудсмен представил также результаты медицинских заключений, данных МЦ "Наири", и болезни, диагностированные при ношении Манвела Григоряна под стражу.

В ходе заседания адвокат также представил медицинские заключения МЦ “Наири” о заболеваниях Манвела Григоряна, диагностированных во время содержания под стражей.

“Кроме многочисленных болезней, в МЦ “Наири” обнаружили, что обе ноги Григоряна на 50-70% не реагируют на внешние раздражения, они стали бессильны”, - сказал Левон Багдасарян.

Заседание проходит под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал хищения разного рода.