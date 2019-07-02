В Турции по обвинению в присоединении к Гюлену задержаны 137 человек

В Стамбуле, Измире, Коджаеле и Конии по обвинению в присоединении к идеологии Фетхуллаха Гюлена в рамках действий турецких полицейских сил в утренние часы 2 июля арестованы 137 человек.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на турецкую газету “Hurriyet”, в Стамбуле для допроса задержаны 40 военных.

Общее число арестованных в Измире, Конии и Коджаэле достигло 97 человек. Они обвиняются в примыкании к идеям Гюлена.

Официальная Анкара обвиняет приверженца умеренного ислама Фетхуллаха Гюлена и его последователей в организации попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Гюлен уже долгие годы проживает в США, однако в Турции пока имеет определенное влияние.