Никол Пашинян провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и, в частности, вопросы, связанные с проведением саммита ЕАЭС в Ереване 1 октября сего года.

В данном контексте был затронут также ряд вопросов, связанных с расширением внешних связей ЕАЭС, в том числе перспективы подписания договора о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением II Европейских игр и с удовлетворением отметил факт успешного участия армянских спортсменов в этих соревнованиях.

Премьер-министр также поздравил с Национальным праздником Беларуси и по этому случаю направил наилучшие пожелания дружественному белорусскому народу

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