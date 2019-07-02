Ален Симонян и Арен Мкртчян по делу Левона Ераносяна признаны потерпевшими

По делу бывшего командующего внутренними войсками Полиции РА, генерал-лейтенанта Левона Ераносяна потерпевшими признаны вице-спикер НС РА Ален Симонян и депутат парламентской фракции “Мой шаг” Арен Мкртчян.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании по делу Ераносяна заявил председательствующий судья.

В суде общей юрисдикции первой инстанции Авана и Нор Норка г. Еревана 2 июля проходит судебное заседание по делу бывшего командующего внутренними войсками Полиции РА Левона Ераносяна.

На заседании не присутствуют потерпевшая сторона и представитель потерпевших, однако, по предложению обвинительного прокурора, судебное заседание ведется без них.

Левону Ераносяну предъявлено обвинение в том, что он с применением специальных средств умышленно совершил действия, которые выходили за рамки его полномочий и нанесли существенный ущерб правам и законным интересам граждан, а также по неосторожности повлекли тяжелые последствия.

В отношении бывшего командующего внутренними войсками Полиции Армении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде из страны.

Левону Ераносяну предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статей 309 (превышение должностных полномочий).

Левон Ераносян был приглашен в Специальную следственную службу по делу о применении спецсредств в ходе столкновений 16 и 22 апреля 2018 года на проспекте Баграмяна и в начале улицы Арцаха.