Си Цзиньпин призвал Трампа вовремя смягчить санкции в отношении КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа своевременно смягчить санкции против КНДР. Об этом во вторник заявил глава МИД Китая Ван И.

"Он [Си Цзиньпин] во время саммита G20 в Осаке призвал Соединенные Штаты проявить гибкость и приблизиться к северокорейской стороне, в частности своевременно смягчить санкции в отношении КНДР", - сказал Ван И в ходе пресс-конференции, его слова приводит AFP.

"Необходимо путем диалога найти решение, которое разрешит опасения всех сторон", - указал глава китайского МИД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В воскресенье в рамках визита в Южную Корею глава США посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.