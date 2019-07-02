В Арцахе состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу летнего призыва

В Центральном сборном пункте Армии Арцаха 2 июля было организовано торжественное мероприятие, посвященное началу летнего призыва текущего года.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО НКР, поздравить призывников пришли высокопоставленные офицеры во главе с министром обороны Республики Арцах, командующим АО, генерал-майором Кареном Абрамяном, ветераны Арцахской войны, представители общественных организаций.

Командир армии, поздравив призывников с началом службы в рядах армии, выразил уверенность, что новобранцы с честью будут нести высокую миссию обеспечения мирного труда и дальнейшей судьбы армянского народа, пожелал им хорошей и успешной службы.

В конце торжественного митинга МО Республики Арцах, командующий АО, генерал-майор Карен Абрамян провел личную беседу с призывниками и ответил на волнующие их вопросы.

Затем призывники жеребьевкой определили места своей дальнейшей службы.