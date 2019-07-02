Продолжается судебное заседание по делу Манвела Григоряна и Назик Амирян

В суде общей юрисдикции Еревана продолжается судебное заседание по делу бывшего депутата Национального собрания, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян.

Как передает «Арменпресс», на заседании присутствует также и Манвел Григорян.

Заседание проходит под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими, не выясненными следствием лицами, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал хищения разного рода.

Назик Амирян предъявлено обвинение в том, что, она незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с мужем Манвелом Григоряном, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретала, перевозила и незаконно хранила в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершала хищения разного рода.