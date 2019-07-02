Начались курсы переподготовки сотрудников общин и областных администраций

По инициативе Министерства территориального управления и инфраструктур РА с 1 июля начались курсы переподготовки служащих и руководителей муниципальных советов и сотрудников областных администраций.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, цель курсов - совершенствование профессиональных знаний и трудовых навыков вышеуказанных лиц.

Переподготовка муниципальных служащих в 2019 году осуществляется учебным центром “Мастер стайл”, а сотрудников областных администраций - Академией государственного управления РА в соответствии с программами, утвержденными приказом министра ТУИ РА.

В июле в курсах переподготовки примут участие 120 служащих Армавирской и Гегаркуникской областей, 350 руководителей и членов Совета старейшин Тавушской, Ширакской, Гехакуникской, Вайоц Дзорской и Араратской областей, а также 25 сотрудников из 10 губерний.