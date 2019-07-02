В Тбилиси оценили ущерб экономике от сокращения числа российских туристов

Количество отдыхающих в Грузии россиян в 2019 году сократится на 1 млн человек из-за введенного российскими властями временного запрета на полеты из РФ , что нанесет ущерб экономике республики в размере 2 млрд лари (около $710 млн). Такую оценку высказала во вторник глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн туристов из РФ. В том же году поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари. В 2019 году мы ожидали 1,7 млн туристов и 2,5 млрд лари (более $886 млн). Таким образом, по нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 млн туристов (из РФ - прим. ТАСС) и потеряем до 2 млрд лари", - сказала Квривишвили,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае республику посетили свыше 172 тыс. россиян, таким образом Россия оказалась в том месяце на первом месте по числу туристов в Грузии.