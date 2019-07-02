Российские пограничники исотрудники КГД предотвратили попытку ввоза наркотиков на территорию Армении

Российские пограничники на армяно-иранском КПП “Агарак”, в сотрудничестве с сотрудниками КГД Армении, предотвратили попытку ввоза наркотиков на территорию Армении. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ в Армении, в результате личного обыска гражданина Армении, прибывшего из Ирана в Армению, была обнаружена кристаллизованная масса белого цвета весом 190 граммов, предположительно наркотик метамфетамин.

На данный момент соответствующие органы Армении проводят комплексные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления.