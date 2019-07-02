Ереван будет использовать солнечную энергию

Мэрия Еревана при содействии ЕС в этом году начнет программу по установке солнечных систем на крышах 90 домов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, здания для первого этапа уже выбраны: зданий будет 50 вместо 45.

“Энергия, получаемая от солнечных фотовольтовых систем, будет направлена на обеспечение электричеством лифтов, а также межэтажного и дворового освещения зданий. Кстати, благодаря программе, будут установлены новые энергосберегающие светодиодные светильники”, - отметил начальник управления развития и инвестиционных программ аппарата мэрии Еревана Тигран Саркисян.

2-ой квартал Давидашена здание 10 - вот дом, где уже в этом году жители не только услышат, но и увидят выгоду энергии, получаемой от солнца.

“Мы знаем о программе, с нетерпением ждем ее реализации”, - отмечают жители.

Во всех зданиях, включенных в проект, проводились профессиональные исследования, начиная от сейсмостойкости до проживающих жителей, которых не должно быть меньше 75-80%.

В соответствии с критериями, выбранные здания в основном 9 - 14 этажные, с плоскими и солнечными крышами. Важно было также наличие семей разных социальных групп.

Планируется также наиболее социально необеспеченным семьям предоставить энергосберегающие светодиодные светильники", - сказал Тигран Саркисян.

Проект “Ереван - солнечная община” имеет для города как энергетическое, социальное, так и экологическое значение. Благодаря проекту значительно сократятся выбросы парниковых газов (около 850 тонн CO2 в год).

Ереван является членом “Соглашения мэров”, что означает, что город обязался до 2020 года сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 20%”, - отмечает ответственный по международному сотрудничеству отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Андреа Баджиоли.

Координационный совет программы “ ЕС для Еревана. Солнечная община” уже обсудил и утвердил технические вопросы, связанные с началом программы.

“Система будет служить жителям не менее 25 лет. В результате город будет пользоваться энергией возобновляемых энергетических ресурсов”, - добавил Тигран Саркисян.

В бюджет программы также будут внесены изменения, и в случае экономии можно будет включить в программу новые здания.

“Мы реализуем очень важный проект, который, надеюсь, станет культурой в нашем городе” что, по сути, является нашей основной целью”, - подчеркнул вице-мэр Еревана Айк Саркисян.

Сейчас программа находится на конкурсной стадии. Ознакомиться с конкурсами, проводимыми для предусмотренных работ, и принять участие могут все заинтересованные компании.