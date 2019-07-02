Тигран Хачатрян обсудил с делегацией эмирата Шаржа повестку сотрудничества

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян принял делегацию эмирата Шаржа Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) во главе с исполнительным председателем по правительственным вопросам шейхом Фахимом Аль-Касими. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, министр приветствовал визит делегации в Армению и выразил надежду, что визит будет эффективным с точки зрения углубления двусторонних торгово-экономических связей. ОАЭ и Шаржа - это такое направление экспорта, по которому мы можем предложить наши конкурентные предложения. Как сельскохозяйственную продукцию, так и различные промышленные продукты, которые могут быть интересны потребителям ОАЭ и Шарджи.

В нашей экономике есть множество сфер, в которых при помощи новых инвестиций и инновационного технологического развития могут быть сформированы программы и предприятия, представляющие двусторонний интерес”, - сказал Тигран Хачатрян.

Шейх Фахим Аль-Касими отметил, что состав делегации министерства на встрече отражает именно те возможности, которые имеются со стороны Эмиратов, добавив, что целью визита являются практические шаги по увеличению торгового портфеля и экономические возможности, представляющие двусторонний интерес.

“Армения - не новая страна для нас, Армения - дружественная нам страна, и мы хотим углубить торгово-экономическое сотрудничество”, - добавил он.

Стороны коснулись сферы сельского хозяйства. Министр представил программы и подходы правительства, которые направлены на создание более эффективного, современного и качественного сельского хозяйства.

Стороны в качестве важного направления сотрудничества выделили и туризм, отметив, что он позволяет углублять взаимные знания и представления, как о культуре, так и об экономических возможностях страны.

Были обсуждены также и перспективы инвестиций в туристические инфраструктуры. Была подчеркнута важность регулярных воздушных перевозок, взаимного высокого интереса в обеих странах в качестве основы прогрессивного роста показателей в сфере туризма.

Была достигнута договоренность об обмене необходимой статистической сегментной информацией, которая позволит в результате соответствующих анализов увеличить объем туристических посещений. Была отмечена и важность обмена информацией о предпочтениях туристов.