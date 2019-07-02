Газоснабжение некоторых общин Еревана, Ванадзора, Спитака, Котайка будет временно прекращено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 3-го июля с 08: 00 до 15: 00 часов 4-го июля будет прекращено газоснабжение 5-ого, 6-ого, 7-ого, 8-ого, 9-ого массивов административного района Нор-Норк, кварталов Джрвеж - Банаван и Джрвеж - Маяк, ООО “Гурген Давтян” на улице Багреванди и АГНКС ООО “Мульти газ”, на дачах Джрвеж, Зовк, Дзорахбюр Котайкской области, сел Зар, Акунк, Капутан, Атис, Зовашен, Котайк, Нор-село, Арамус, Маяковский, Камарис, Гегашен, Вохчаберд, Гегадир, Ацаван, Банаван, Гарни, Гохт, Гегард, Катнахпюр, газопотребителей 10-й и 11-й улиц Абовяна, ООО “Тамара”, ООО “Экотомато”, а также газоснабжение АГНКС ООО “Ардагаз”, “Мульти Леон”, “Джулия 2017”, ”Ганамроц”.

Сообщаем также, что с целью проведения плановых работ 3 июля с 11: 00 до 15: 00 будет прекращено газоснабжение особняков на улицах Сундукяна, 8 Марта, Кнунянц, Касьяна, 2-го тупика на улице Степаняна города Ванадзор Лорийской области, с 11: 00 до 18: 00 в городе Спитаке газоснабжение зданий, особняков кварталов “Кентрон 1”, “Кентрон 2”и прилегающей организации на улице Аветисяна.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.