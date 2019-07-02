Жара в Европе бьет температурные рекорды

Жаркая погода, установившаяся в конце июня в ряде районов Европы, представляет "большую опасность для здоровья людей, сельского хозяйства и окружающей среды". Жара уже побила несколько тепловых рекордов в Старом Свете. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), проанализировавшая погодные аномалии последних дней.

В опубликованном 1 июля в Женеве пресс-релизе ВМО пояснила, что "пока преждевременно связывать эту волну тепла с изменением климата". Вместе с тем нынешняя ситуация "соответствует климатическим сценариям, которые прогнозируют более частые, затяжные и интенсивные периоды, учитывая, что концентрация парниковых газов ведет к росту глобальных температур",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди примечательных новых рекордов европейских стран - зафиксированные 28 июня во французском городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар) 45,9 градусов Цельсия. Это самая высокая температура из когда-либо регистрировавшихся на территории Франции. В общем и целом 13 метеостанций страны зафиксировали превышение предыдущего национального рекорда, составлявшего 44,1 градуса и продержавшегося с августа 2003 года. В Германии новый температурный рекорд с 30 июня составляет 39,6 градуса. По данным германской метеослужбы, на 243 метеостанциях были зафиксированы местные максимальные показатели жары, причем на 223 станциях это были значения в 35 градусов и выше.

Австрия пережила самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений, температура была в среднем на 4,5 градуса выше долгосрочных средних значений. В Швейцарии, согласно данным 43 из 85 станций, были побиты рекорды июня, а шесть станций зафиксировали абсолютные местные рекорды. На горнолыжном курорте Давосе на высоте 1594 м столбик термометра поднялся до 29,8 градуса. В Чехии новый национальный рекорд в 38,9 градуса был установлен 26 июня. О рекордах сообщила также Польша.