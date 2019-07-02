“Айастани Анрапетутюн”: хороший спектакль может решить и серьезные финансовые проблемы

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “ Для государственного драматического театра Гюмри им. В. Ачемяна театральный год был примечателен также и гастролями. Помимо Армении и Арцаха, труппа театра выступила в США и Ливане. Они представили спектакль “Свадьба в тылу”, получивший довольно большой отклик.

“Меня однажды спросили, почему я поставил “Скотный двор”. Режиссер сам должен понять, какое спектакль он выбирает и насколько этот спектакль актуален”, - заметил директор театра Людвиг Арутюнян, также отметив, что хорошее представление, которое приводит большое количество зрителей в театр, может решить и серьезную финансовую проблему. Наш собеседник в качестве доказательства подчеркивает, что “Свадьба в тылу” решила именно эти задачи, театр смог позволить себе сделать ремонт, обеспечить актерам хорошее вознаграждение, приобрести реквизит и костюмы. Благодаря тому же представлению мы собираемся поменять и ковровое покрытие. В этом вопросе, даже если у театра не будет помощников, он сделает это своими силами”.

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