“Айастани Анрапетутюн”: Севан очистится вне зависимости от требуемой суммы

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Из-за биологического мусора, сточных вод, сельскохозяйственных и промышленных отходов, впадающих в озеро Севан из прибрежных сел, озеро вновь стоит перед угрозой заболачивания. По мнению председателя постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вараздата Карапетяна, в прибрежных общинах Севана нет очистительных станций, канализационные трубы подвергаются только физической очистке, из них удаляются, предположим, только пластиковые бутылки, а химические загрязнения полностью впадают в озеро. Эти факторы способствуют развитию сине-зеленых водорослей и уменьшению рыбных запасов. Для исправления ситуации в бюджете на следующий год должны быть сделаны ассигнования. Касаясь проблемы вывоза мусора в Гегаркуникской области, депутат сказал, что Севан должен очиститься независимо от того, сколько будет потрачено на полное завершение работ. “Тендер на очистку объявлен не в рамках суммы этого года, а для очистки всей территории. Это беспрецедентный случай. Очищение будет осуществляться независимо от требуемой суммы. По всей вероятности, уже через месяц работы будут начаты”, - сообщил он”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.