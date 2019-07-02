Работы по управлению сельскохозяйственными ресурсами общин будут полностью финансироваться

Несколько дней назад «Арменпресс» распространил информацию о стартовавшей в селе Ахберк общины Шогакат Гегаркуникской области программе по орошению пастбищ, которая осуществляется в рамках “Программы управления и конкурентоспособности сельскохозяйственных ресурсов сельских общин Армении”. Отреагировав на публикацию, ответственные за по орошению пастбищ в Ахберке и других общинах Гегаркуникской области сообщили Арменпресс о том, что за проделанную ими работу они еще не получили финансирования, и продолжение строительных работ ставится под сомнение. Отвечая на запрос Арменпресс, руководитель “Программы управления и конкурентоспособности сельскохозяйственных ресурсов общин Армении” Арман Ходжоян заверил, что все программы, стартовавшие в рамках этой же программы, будут доведены до конца и финансированы полностью. Все работы, начатые и находящиеся в процессе в рамках этой программы, были предприняты в результате трехстороннего договора, структуры подписавши его ликвидированы. Министерство сельского хозяйства, считающееся ответственным за реализацию программы, было реорганизовано, присоединено к Министерству экономики РА. По этой причине в вопросе реализации этих программ возникли некоторые технические проблемы, которые должны быть урегулированы после прохождения новых и соответствующих процедур. Мы сейчас уже находимся на заключительном этапе необходимых структурных изменений. Сейчас ответственным за все незавершенные программы является правительство Армении в лице Министерства экономики. Все эти программы в ближайшее время, в течение полугода, будут полностью профинансированы”, - отметил Арман Ходжоян.

Хосров Хлгатян