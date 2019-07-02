Романос Петросян откликнулся на замечания Сасуна Микаеляна

Губернатор Котайка Романос Петросян отреагировал на замечания депутата парламентской фракции “Мой шаг”, председателя правления Союза добровольцев “Еркрапа” Сасуна Микаеляна о том, что на выборах мэра Абовяна партия “Гражданский договор” проиграла из-за Романоса Петросяна, поскольку последний персонифицировал выборы. Как передает «Арменпресс», Романос Петросян на своей странице в Facebook написал следующее: “Сожалею, но ты не честен прежде всего по отношению к себе и пройденному тобой пути, а затем и по отношению ко мне и моей беспредельной преданности нашему “общему” делу. Ну а о верности целям революции и ее ценностям я промолчу...

Бог - судья всем нам. Время вынесет свою оценку.

Я уже не раз говорил, что для меня не существует авторитетов. Мое кредо - Республика Армения, а я неутомимый солдат нашей государственности, государства верховенства закона и общества равноправия и останусь им.

А у наших уважаемых коллег из СМИ я прошу извинения за то, что оставил без ответа их более ста звонков, и прошу не задавать вопросов, связанных со вчерашним днем. Я больше не буду делать никаких высказываний, только буду действовать и действовать как всегда, исключительно во имя Республики Армения и ее гражданина”.

Депутат парламентской фракции “Мой шаг”, председатель правления Союза добровольцев “Еркрапа” Сасун Микаелян на брифинге 1 июля заявил, что на выборах мэра Абовяна партия “Гражданский договор” проиграла из-за Романоса Петросяна, который персонифицировал выборы. По словам Микаеляна, когда Петросян представил кандидата в мэры Абовяна, он голосовал против, потом вообще не вмешивался в выборы, сохранял порядок и правила ГД. Микаэлян отметил, что не бил ГД в спину и никого не призывал к избранию действующего мэра. После выборов мэра Абовяна губернатор Котайка Романос Петросян заявил, что ГД проиграл на выборах, так как Сасун Микаелян не поддержал их кандидата. За этим заявлением губернатора Котайка последовали выборы в правление партии “Гражданский договор”, по итогам которых Сасун Микаелян не был избран членом правления партии.