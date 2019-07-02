CNN: в Конгрессе США проверяют, давал ли Помпео своей охране личные поручения

Члены Конгресса США начали расследование в связи с утверждениями о том, что госсекретарь США Майкл Помпео давал своим охранникам задания, которые выходят за рамки их прямых обязанностей. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников, указанное разбирательство проводят законодатели из ряда комитетов верхней и нижней палат Конгресса США. Оно было начато после того, как о злоупотреблениях, якобы имевших место, сообщил некий информатор. По его словам, Помпео, в частности, поручал сотрудникам Службы дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры - прим. ТАСС) привозить еду из китайского ресторана. Кроме того, указанные сотрудники, по словам информатора, забирали по приказу госсекретаря его собаку из специализированного салона, а также подвозили совершеннолетнего сына Помпео,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В публикации отмечается, что работа Службы дипломатической безопасности оплачивается из бюджетных средств. Официальным лицам запрещено давать ее сотрудникам поручения, которые выходят за рамки их прямых обязанностей.