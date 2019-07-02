Tенденции торгово-экономических отношений между Арменией, Сингапуром и Вьетнамом

Делегация, возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в начале июля с официальным визитом выедет в Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Сингапур. В преддверии визита премьер-министра Армении «Арменпресс» представляет обзор дипломатических отношений Армения - Вьетнам, Армения - Сингапур, а также новые экономические показатели.

Социалистическая Республика Вьетнам

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Социалистической Республикой Вьетнам были установлены в 1992 г. С 1992 года между двумя странами происходили взаимные визиты на разных уровнях. В частности, в декабре 1992 года Вьетнам посетил вице-президент РА Гагик Арутюнян, в августе 2002 года - министр иностранных дел РА Вардан Осканян, в феврале 2012 года - министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, в июне 2012 года - президент РА Серж Саркисян. в октябре Армению посетил министр юстиции СРВ Ха Хунг Куо. За эти годы между двумя странами заключен ряд соглашений в различных сферах: культура, научно-техническое, стимулирование, взаимная защита капитальных инвестиций, торгово-экономическое, туристическое сотрудничество и т. д.

Республика Сингапур

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Республикой Сингапур были установлены 1 июля 1992 г. Между двумя странами состоялись визиты на разных уровнях. В октябре Сингапур посетил министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, в феврале 2012 г. министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, в марте-президент РА Серж Саргкися, в сентябре Армению посетил старший министр СР Ли Куан Ю, в марте министр торговли и промышленности Др Кох. Обе страны заключили ряд договоров, меморандумов: о взаимной отмене визового режима для лиц с дипломатическими и служебными паспортами, сотрудничестве в сфере культуры и воздушных коммуникаций.

Анна Гзирян

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