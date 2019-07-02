Европейские индексы - 01-07-19

МОСКВА, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.99% и составил 12521.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.52% и составил 5567.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.97% и составил 7497.50 пункта, а российский RTSI вырос на 1.53% и составил 1401.64 пункта.