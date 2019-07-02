Европейские индексы - 01-07-19
МОСКВА, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.99% и составил 12521.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.52% и составил 5567.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.97% и составил 7497.50 пункта, а российский RTSI вырос на 1.53% и составил 1401.64 пункта.
- 10:01 CNN: в Конгрессе США проверяют, давал ли Помпео своей охране личные поручения
- 09:59 Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана
- 09:00 Европейские индексы - 01-07-19
- 09:00 Американские индексы выросли - 01-07-19
- 08:59 Цены на цветные металлы - 01-07-19
- 08:58 Цены на драгоценные металлы снизились - 01-07-19
- 08:57 Цены на нефть выросли - 01-07-19
- 01.07-21:58 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 120 случаев преступлений
- 01.07-21:04 Президент Армении и министр сельского хозяйства Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
- 01.07-20:27 Президент Армен Саркисян посетил Белорусский государственный университет
- 01.07-20:07 За первое полугодие 2019 года сумма сбора собственных доходов Еревана увеличилась на 1.7 млрд. драмо
- 01.07-19:35 Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении Петра Свитальского
- 01.07-18:42 Премьер-министр Никол Пашинян принял мэра Глендейла Ара Наджаряна
- 01.07-18:27 Армения и Иран готовятся к заседанию межправкомиссии
- 01.07-18:24 Премьер принял группу осуществлявших гуманитарную миссию в Сирии армянских специалистов
- 01.07-18:21 Несколько белорусских проектов будут представлены на «Sevan Startup Summit»
- 01.07-17:52 Армянская делегация расширила представленность в политических группах ПАСЕ
- 01.07-17:45 Президент Арцаха встретился с группой участников 5-го Международного медицинского форума Армении
- 01.07-17:38 Владимир Карапетян отреагировал на письмо Ваге Григоряна
- 01.07-17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-07-19
- 01.07-17:22 Азиатские индексы - 01-07-19
- 01.07-16:59 Мы выступаем за исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта: Арарат Мирзоян
- 01.07-16:53 У Армении и Беларуси большой потенциал партнерства в сфере ИТ: президент Армении
- 01.07-16:48 Арарат Мирзоян встретился с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко
- 01.07-16:22 Италия не приняла предложенный пакет назначений на руководящие посты в ЕК
- 01.07-15:52 По мнению начальника ССС, гражданин воспринимает правоохранительную систему как гарантию своих прав
- 01.07-15:44 Армен Саркисян в Беларуси посетил Парк высоких технологий
- 01.07-15:43 Песков: обсуждение Путиным и Трампом темы Сирии и удары коалиции там не взаимосвязаны
- 01.07-15:29 Артуру Давтяну не известны сведения о секретном штабе, действовавшем в здании прокуратуры
- 01.07-15:24 НС Армении не избрало Анну Маркарян на пост члена ВСС
- 01.07-15:11 В Гюмри началось строительство Центра обслуживания внешнеэкономической деятельности
- 01.07-15:09 Реформы в судебно-правовой сфере укрепят сотрудничество прокуратуры и СНБ: Ванецян
- 01.07-15:05 Туск приостановил саммит ЕС и перенес его на 2 июля
- 01.07-14:58 В этом году государство обеспечит жильем 60 семей, вследствие землетрясения оставшихся без крова
- 01.07-14:49 Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии
17:30, 28.06.2019
Просмотрели 1767 раз Жара во Франции побила абсолютный рекорд
10:53, 25.06.2019
Просмотрели 1488 раз В некоторых районах ереванского административного района Кентрон временно будет прекращена подача газа
21:46, 28.06.2019
Просмотрели 1145 раз В Москве состоялось 31-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и НС Армении
17:54, 28.06.2019
Просмотрели 1126 раз Взаимное возвращение граждан Армении и Азербайджана не является применением формулы “всех на всех”: МИД Армении
13:15, 27.06.2019
Просмотрели 1122 раз Нацбанк Грузии: отток российских туристов негативно повлияет на национальную валюту