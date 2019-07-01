За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 120 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 28 июня и 1 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 120 случаев преступлений, из них 7 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 34 случая причинения телесных повреждений, 20 случаев кражи личного имущества, 11 случаев побоев, 10 случаев мошенничества, 5 случаев хулиганства, по 3 случая присвоения или растраты, умышленного повреждения имущества, злоупотребления должностными полномочиями и применения насилия в отношении представителя власти, кражи государственного или общественного имущества, угрозы убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества, ношения холодного оружия и подделки документов, по 1 случаю убийства, изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, угона ТС, обнаружения наркотиков, браконьерства, незаконной вырубки деревьев, служебного подлога или служебной халатности, угрозы убийством, незаконного использования недр и нарушения решения о применении неотложного вмешательства.

За данный период найдены 11 человек, находящихся в розыске, еще 7 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 6 случаев изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая квартирной кражи, 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и наезда.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 57 ДТП: 7 человек погибли, 82 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.