Президент Армении и министр сельского хозяйства Беларуси обсудили перспективы сотрудничества

Президент Армении Армен Саркисян 1 июля встретился в Минске с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о перспективах углубления сотрудничества в сферах сельского хозяйства, производства продуктов питания и безопасности. Президент Саркисян отметил, что у Беларуси есть большой потенциал и возможности в этих сферах, и Армения как рынок может быть интересной.

Стороны также коснулись возможностей реализации совместных взаимовыгодных проектов.