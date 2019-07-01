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Президент Армении и министр сельского хозяйства Беларуси обсудили перспективы сотрудничества


Президент Армении Армен Саркисян 1 июля встретился в Минске с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о перспективах углубления сотрудничества в сферах сельского хозяйства, производства продуктов питания и безопасности. Президент Саркисян отметил, что у Беларуси есть большой потенциал и возможности в этих сферах, и Армения как рынок может быть интересной.

Стороны также коснулись возможностей реализации совместных взаимовыгодных проектов.




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