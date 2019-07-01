Президент Армен Саркисян посетил Белорусский государственный университет

Находящийся с рабочим визитом в Беларуси президент Республики Армения Армен Саркисян в сопровождении министра образования Беларуси Игоря Карпенко 1 июля посетил Белорусский государственный университет, встретился с руководством университета.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, министр Игорь Карпенко представил президенту Саркисяну информацию о сотрудничестве в области образования и науки, отметив, что белорусская сторона заинтересована в углублении отношений с Арменией в указанных сферах.

Президент Армен Саркисян подчеркнул, что у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества в сферах науки, образования и технологий. Отметив, что IT-сектор Армении стремительно развивается, президент отметил, что белорусский опыт развития технологий может быть интересным и полезным. «Сегодня я посетил Парк высоких технологий, который был довольно впечатляющим. Наше будущее связано с новыми технологиями и технологиями в образовании. Развитие науки и техники не может быть без образования», - сказал президент.

Отметив, что он полностью поддерживает сотрудничество между учебными заведениями двух стран, Армен Саркисян также рассказал об инициативах президента Армении, а именно об инициативе ATOM (Advanced Tomorrow) по научно-техническому и технологическому развитию, и отметил, что будет рад сотрудничеству с белорусскими компаниями в этом формате.

Затем проректор БГУ, академик Олег Ивашкевич рассказал о достижениях и программах, реализуемых в университете, научной, образовательной и технологической сферах.

В конце визита президент Армении сделал запись в Книге почетных гостей университета.