За первое полугодие 2019 года сумма сбора собственных доходов Еревана увеличилась на 1.7 млрд. драмо

Подведены итоги за первое полугодие 2019 г. по сбору собственных доходов. В результате бюджет Еревана по части собственных доходов выполнен на 100.9 %. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма сбора увеличилась на 1.7 млрд. драмов.

В ходе очередного рабочего совещания мэр Еревана Айк Марутян поручил руководителям административных районов держать под ежедневным контролем процесс сбора доходов.

В рамках годовой программы в столице продолжаются работы по благоустройству улиц. В 2019 году будет асфальтировано примерно 600 тысяч кв.м. Мэр столицы поручил совместно с дорожной полицией обеспечить наличие необходимых дорожных разметок.

В столице продолжается последовательная работа с целью исключения случаев незаконной уличной торговли. За прошлую неделю было составлено 25 протоколов об административных нарушениях. Поручено усилить контроль в данном направлении. За тот же период времени было также составлено 26 протоколов за ненадлежащую организацию строительных площадок.

В июне 2019 г. Ереванский метрополитен обслужил 1 млн. 641 тысячу пассажиров. Мэру столицы было доложено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пассажиров увеличилось на 9,6%-ов.

В столице продолжаются работы по модернизации системы наружного освещения улицы Бабаджаняна. Планируется заменить натриевые лампы современными, энергосберегающими светодиодными лампами.

Директор муниципальной некоммерческой организации «Центр нейтрализации бродячих животных» доложил, что за прошлую неделю в центре были стерилизованы 102 собаки.

За прошлую неделю в столице родился 431 ребенок-237 мальчиков и 194 девочки.

На прошлой неделе по телефонным номерам «горячих линий», действующим в аппаратах мэрии Еревана и административных районов, было получено 1087 звонков. 691 поднятый гражданами вопрос получил соответствующие решения, остальные 396 находятся на стадии решения.