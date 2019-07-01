Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении Петра Свитальского
Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского.
Как сообщили в Арменпресс в офисе Мгера Григоряна, в ходе встречи собеседники коснулись текущего этапа отношений Армения-ЕС, существующих программ сотрудничества и возможных будущих инициатив.
Мгер Григорян и Петр Свитальский обсудили процесс разработки стратегий, а также реформы, предусмотренные в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.
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