Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении Петра Свитальского

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщили в Арменпресс в офисе Мгера Григоряна, в ходе встречи собеседники коснулись текущего этапа отношений Армения-ЕС, существующих программ сотрудничества и возможных будущих инициатив.

Мгер Григорян и Петр Свитальский обсудили процесс разработки стратегий, а также реформы, предусмотренные в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.