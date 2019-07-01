Премьер-министр Никол Пашинян принял мэра Глендейла Ара Наджаряна. Премьер-министр приветствовал визит Ара Наджаряна в Армению и отметил, что в условиях политических изменений в нашей стране созданы новые возможности для установления отношений с диаспорой. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, по словам Никола Пашиняна, Армения должна еще более укреплять связи с диаспорой, а Глендейл является одним из крупных центров, играющих в этом деле важную роль.

В свою очередь, Ара Наджарян отметил, что диаспора воодушевлена новой Арменией. Мэр Глендейла сообщил, что в результате произошедших изменений для многих армян диаспоры на Родине созданы необходимые условия для жизни и ведения бизнеса. По словам г-на Наджаряна, сейчас армяне диаспоры доверяют правительству Армении и рады, что Армения находится в надежных руках. Он особо приветствовал назначение Заре Синаняна главным комиссаром по делам диаспоры.

В ходе встречи Никол Пашинян и Ара Наджарян обсудили вопросы, связанные с будущим Армении, целями правительства и укреплением отношений Армения-диаспора.