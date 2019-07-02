Мероприятия предстоящие 2 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 2 июля, председатель Водного комитета Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Вардан Мелконян встретится с журналистами. Он представит работы по организации оросительного процесса в республике, проблемы сферы и предстоящие программы.

В Ереванском филиале Государственного университета им. М. Ломоносова состоится торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам филиала университета. На церемонии будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Ереване состоится 5-й Съезд армянских врачей. На пресс-конференции, созванной по этому поводу, организаторы представят подробности.

С журналистами встретятся иранисты Агарон Варданян и Гарик Мисакян. Они обратятся к вопросам напряженности и возможных развитий между Ираном и США.

Какую развязку получила проблема здания - исторического памятника на Арама 23? На созванной пресс-конференции к этим и другим вопросам обратятся основатели Международной ассоциации “Маленькие армянские певцы” Тигран Экекян, Рубен Галичян и Рубен Бабаян.

Национальная библиотека Армении отмечает 100-летие получения государственного статуса. Мероприятия по этому случаю начнутся со 2 июля. Сегодня в большом выставочном зале Таманяновского корпуса откроется выставка под названием “Дар библиотеке”.

В музее Ованеса Туманяна состоялась презентация книги “Сказки Туманяна” на немецком языке. Книга опубликована в Австрии. На презентации книги предусмотрены также и экспозиция и постановка сказок на немецком языке.

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