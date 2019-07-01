Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Армения и Иран готовятся к заседанию межправкомиссии


Армянская делегация находится в Иране для участия в заседании межправительственной комиссии Иран-Армения. Как сообщает Арменпресс, решение премьер-министра о командировании делегации в Исламскую Республику Иран 30 июня - 3 июля 2019 года размещено на сайте e-gov.am.

Делегацию возглавит вице-премьер Армении Мгер Григорян. В состав делегации входят министр окружающей среды Эрик Григорян, министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, директор СНБ Артур Ванецян, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян и другие.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации