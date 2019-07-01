Несколько белорусских проектов будут представлены на «Sevan Startup Summit». Как передает корр. Арменпресс из Минска, директор фонда Startup Armenia Тигран Петросян сказал об этом в ответ на вопрос журналистов после посещения Парка высоких технологий в Минске.

«Могу сказать, что я очень впечатлен, в этом парке есть довольно хорошие проекты. Глядя на представленные проекты, можно сказать, что мы тоже не отстаем от общих тенденций. В нашей стране тоже много инноваций. Общая инновационная система развивается быстрыми темпами, и думаю, что у нас есть большой потенциал для сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере ИТ. На данный момент у нас есть несколько договоренностей: некоторые проекты также будут представлены на «Sevan Startup Summit». Сегодня мы закладываем фундамент для нового партнерства, и я надеюсь, что это сотрудничество будет эффективным. Могу отметить, что белорусские сельскохозяйственные проекты стремительно развиваются», - сказал Петросян.