Несколько белорусских проектов будут представлены на «Sevan Startup Summit»
Несколько белорусских проектов будут представлены на «Sevan Startup Summit». Как передает корр. Арменпресс из Минска, директор фонда Startup Armenia Тигран Петросян сказал об этом в ответ на вопрос журналистов после посещения Парка высоких технологий в Минске.
«Могу сказать, что я очень впечатлен, в этом парке есть довольно хорошие проекты. Глядя на представленные проекты, можно сказать, что мы тоже не отстаем от общих тенденций. В нашей стране тоже много инноваций. Общая инновационная система развивается быстрыми темпами, и думаю, что у нас есть большой потенциал для сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере ИТ. На данный момент у нас есть несколько договоренностей: некоторые проекты также будут представлены на «Sevan Startup Summit». Сегодня мы закладываем фундамент для нового партнерства, и я надеюсь, что это сотрудничество будет эффективным. Могу отметить, что белорусские сельскохозяйственные проекты стремительно развиваются», - сказал Петросян.