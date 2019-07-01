Армянская делегация расширила представленность в политических группах ПАСЕ

Члены делегации Национального Собрания Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы расширили свое присутствие в различных политических силах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила член парламентской фракции "Мой шаг" Татевик Айрапетян, подводя итоги летней сессии.

«Долго обсуждался вопрос о представленности представителей правящей политической силы - членов фракции «Мой шаг», в политических группах. С этой сессии мы уже представлены в политических группах, в частности, я, Владимир Варданян и Рубен Рубинян представлены в политической группе ЕНП, Сос Аветисян - в группе Социалистов и партии зеленых, а Ованнес Игитян - в Альянсе либералов и демократов. Таким образом, мы решили сделать более общее представительство и обеспечить наше представительство в различных политических силах», - сказала Айрапетян.

Члены делегации Национального Собрания Армении также выступили с инициативами принятия резолюций. Член фракции «Мой шаг» Владимир Варданян представил два проекта. Один из них посвящен 70-летию Женевских конвенций и вклада Совета Европы в укрепление международного сотрудничества в области гуманитарной деятельности и прав человека.