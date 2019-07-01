Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Президент Арцаха встретился с группой участников 5-го Международного медицинского форума Армении


Президент Республики Арцах Бако Саакян 1 июля встретился с группой участников 5-го Международного медицинского форума Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены разные вопросы, касающиеся развития здравоохранения в Арцахе, сотрудничества с Арменией и Диаспорой в данной сфере.

Старт этого значимого мероприятия в Арцахе Президент назвал символичным и важным событием в жизни республики.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Араик Багирян, другие должностные лица.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации