Президент Арцаха встретился с группой участников 5-го Международного медицинского форума Армении

Президент Республики Арцах Бако Саакян 1 июля встретился с группой участников 5-го Международного медицинского форума Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены разные вопросы, касающиеся развития здравоохранения в Арцахе, сотрудничества с Арменией и Диаспорой в данной сфере.

Старт этого значимого мероприятия в Арцахе Президент назвал символичным и важным событием в жизни республики.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Араик Багирян, другие должностные лица.