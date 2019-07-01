Президент Арцаха встретился с группой участников 5-го Международного медицинского форума Армении
17:45, 1 Июль, 2019
Президент Республики Арцах Бако Саакян 1 июля встретился с группой участников 5-го Международного медицинского форума Армении.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены разные вопросы, касающиеся развития здравоохранения в Арцахе, сотрудничества с Арменией и Диаспорой в данной сфере.
Старт этого значимого мероприятия в Арцахе Президент назвал символичным и важным событием в жизни республики.
Во встрече приняли участие министр здравоохранения Араик Багирян, другие должностные лица.