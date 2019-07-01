Азиатские индексы - 01-07-19

ТОКИО, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.13% и составил 21729.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.17% и составил 1584.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.22% и составил 3044.90 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28542.62 пункта.