Мы выступаем за исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта: Арарат Мирзоян

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян выступил с речью на открытии второго международного форума “Развитие парламентаризма” в Москве. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в своем выступлении Мирзоян отметил:

“Многоуважаемый Вячеслав Викторович,

Многоуважаемая г-жа Матвиенко,

Уважаемые коллеги, дамы и господа!

Прежде всего позвольте выразить слова благодарности председателю Государственной Думы Российской Федерации господину Вячеславу Володину за приглашение принять участие в работе Форума, председателю Оргкомитета господину Толстому за теплый прием и прекрасную организацию мероприятия. Уверен, что на таком авторитетном международном форуме нас ждет конструктивный обмен мнениями по ключевым аспектам парламентского сотрудничества.

Институт парламентаризма играет особенную роль в системе государственного управления. Именно парламентарии имеют полномочия представлять интересы граждан, быть их голосом, устанавливать устойчивый диалог между властью и обществом. Невозможно не упомянуть о важнейшем механизме обеспечения подотчетности органов власти - таком, как парламентский мониторинг и контроль.

Растущая роль парламентаризма в современном мире особенно ярко проявляется в области международных отношений и позвольте вкратце остановиться на этом последнем из аспектов международной дипломатии.

В современной системе международных отношений очевидна значимость роли парламентской дипломатии. В целом, механизмы межпарламентского общения сегодня как никогда востребованы в интересах эффективного противодействия таким вызовам, как терроризм, нетерпимость, нелегальная миграция, изменения климата, борьба с бедностью и неравенством, борьба с фейк-ньюзом и т.д. В целях укрепления международной и региональной безопасности в рамках межпарламентского сотрудничества наши усилия должны быть направлены на формирование законодательства по противодействию вызовам и угрозам безопасности, активизацию парламентского сотрудничества, укрепление региональных парламентских структур и расширение взаимодействия с другими международными организациями.

В этом контексте хотел бы особо подчеркнуть роль Межпарламентского союза – старейшей и самой большой международной площадки, работа которого основана на равноправном, многопрофильном диалоге. Международные парламентские организации в целом являются одной из эффективных площадок для продвижения общей повестки дня и для выработки совместных решений. Используя этот шанс, от имени всех армянских парламентариев, с радостью хочу отметить тот факт, что российская делегация возобновила свою работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Уверен, что эффективная и слаженная работа всех делегаций принесет свои плоды. Мы выступаем против попыток решения конфликтов военным путем и приветствуем инициативы, нацеленные на достижение устойчивого мира.

В этой связи подчеркну, что мы продолжаем выступать за исключительно мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта при посреднических усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на основе принципов и норм международного права, Устава ООН. Урегулирование проблемы должно быть основано на уважении неоспоримого права безопасного и свободного существования народа Нагорного Карабаха.

К сожалению, милитаристская риторика и угроза возобновления военных действий подрывают основы безопасности и стабильности также во всем регионе, что противоречит процессу мирного урегулирования, делая перспективы мирного сосуществования народов еще более труднодостижимыми. И здесь мы призваны сыграть ведущую роль на поприще межпарламентской дипломатии, выступая от имени и в интересах граждан, в интересах стабильного мира.

Уважаемые участники форума, хотелось бы еще раз констатировать, что основой прочного мира, безопасности и устойчивого развития мира может быть только открытый и конструктивный диалог. Необходимы совместные усилия для культуры межгосударственного диалога, культуры консенсуса и культуры компромисса. Депутаты Национального Собрания Армении открыты для обмена опытом со своими коллегами как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

Спасибо за внимание”.