У Армении и Беларуси большой потенциал партнерства в сфере ИТ: президент Армении

В Беларуси очень высокая система образования и такой же, как и у Армении, потенциал для развития высокотехнологичных отраслей. Как передает корр. Арменпресс из Минска, президент Армении Армен Саркисян заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов после посещения Парка высоких технологий в Минске.

«Я второй раз посещаю этот Технопарк, который дает возможность развиваться новым технологиям в Беларуси. Конечно, это произошло не за день, после принятия законов и начала процесса инвесторам нужны годы, чтобы быть уверенными в их стабильности. То есть, чтобы были уверены в том, что то, что объявлено, не изменится в течение следующего года или двух лет. Должен сказать, что стабильность является одним из главных факторов», - отметил президент Армении.

Вторым фактором, по его словам, являются предлагаемые условия привлечения инвесторов. «Они должны быть привлекательными, потому что мир - это огромный рынок и лаборатория, сегодня в любой стране вы можете зарегистрироваться и начать свой бизнес, особенно в этой области», - сказал Армен Саркисян.

В-третьих, конечно, это система образования. В Беларуси очень высокая система образования и такой же, как у Армении, потенциал для ее развития. «Я думаю, что они достигли больших успехов. В этой области работают около 50 000 профессионалов, от небольших компаний до крупных. Итак, опыт Беларуси мне интересен. Я считаю, что Армения и Беларусь являются естественными партнерами в этой области. Я надеюсь, что завтра мы продолжим наш диалог с президентом Беларуси о том, как две страны могут углубить сотрудничество. Я пригласил партнеров Технопарка в Армению, чтобы они представили свою деятельность и опыт», - сказал президент Саркисян.