В рамках проходящей в Москве 1 - 2 июля Международной конференции “Развитие парламентаризма” председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя своего коллегу, председатель НС отметил важность углубления двусторонних отношений со Словакией, основанных на дружбе, взаимном доверии между двумя народами и общих ценностях. Арарат Мирзоян подчеркнул важность сотрудничества законодателей двух стран на различных международных парламентских площадках.

Председатель Национального совета Словакии в своей речи подчеркнул существующие между двумя странами дружественные отношения. Словакия была одной из первых стран ЕС, признавших Геноцид армян. Андрей Данко выразил уверенность, что открытие посольства Словакии в Ереване придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Спикер армянского парламента поблагодарил парламент Словакии за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС и выразил надежду, что словацкие партнеры поддержат Армению также и в вопросе начала процесса либерализации визового режима с ЕС.

Между сторонами достигнута договоренность о взаимных визитах в Армению и Словакию.