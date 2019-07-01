По мнению начальника ССС, гражданин воспринимает правоохранительную систему как гарантию своих прав

Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян присутствовал на торжественном заседании, посвященном 101 годовщине создания прокуратуры Республики Армения и Дню работника прокуратуры. Как сообщает «Арменпресс», начальник ССС выступил с речью и поздравил всех сотрудников прокуратуры.

“Этот праздник считаю также и моим, поскольку я сам 17 лет работал в этой системе. Сотрудники прокуратуры всегда отличались своими профессиональными и человеческими качествами, однако сегодня прокуратура, как никогда прежде, как и вся правоохранительная система воспринимаются гражданами как гарант их прав, что, несомненно, является результатом честной, безропотной и преданной работы”, - сказал Хачатрян.