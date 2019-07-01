Песков: обсуждение Путиным и Трампом темы Сирии и удары коалиции там не взаимосвязаны

Удары возглавляемой США международной коалиции по позициям террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на северо-западе Сирии никак не связаны с состоявшейся в пятницу встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Связи точно нет", - заверил он представителей СМИ.

Agence France-Presse со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженными силами США сообщило, что возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция объявила в понедельник о нанесении удара по позициям террористической группировки "Аль-Каида" на северо-западе Сирии. "Эта операция была направлена против боевиков "Аль-Каиды" в Сирии, ответственных за планирование нападений, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и гражданским лицам", - говорится в заявлении.