Армен Саркисян в Беларуси посетил Парк высоких технологий

Находящийся с рабочим визитом в Республике Беларусь президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Парк высоких технологий. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисяна сопровождали руководители ряда ведущих компаний информационных технологий Армении.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский ознакомил президента с проектами и продукцией компаний-резидентов. Президенту были представлены высокотехнологичные решения и разработки различных сфер: медицина, экология, сельское хозяйство, досуг и т.д. Большая их часть уже достаточно эффективно применяется в различных отраслях экономики.

Президент также испытал мотоцикл, действующий в виртуальной реальности.

По завершении экскурсии, представляя деятельность и программы технологического парка, директор Всеволод Янчевский отметил, что основой успеха всего этого является образование. “В основе всего этого лежат люди, их знания и интеллект. Без этого у нас не было бы подобного успеха. В Беларуси системе образования уделяется большое внимание. И образование - это именно та основа, на которой белорусские ИТ констатируют свой успех”.

В беседе с журналистами подводя итоги визита, президент Саркисян сказал, что он второй раз в этой организации. Президент отметил, что созданная законодательная основа и механизмы дали организации возможность в течение последних нескольких лет развивать новые технологии в Беларуси. “Все это было создано не за один день”, - сказал президент Саргсян: “После принятия законов нужны годы, чтобы инвесторы были уверены, должна быть стабильность, что является одним из важных факторов. Вторым фактором, по словам президента Армении, являются условия, предлагаемые инвестора.: “Эти условия должны быть привлекательными, поскольку мир -огромный рынок и лаборатория, можешь поехать в любую страну и начать свою деятельность, особенно в этой сфере”.

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