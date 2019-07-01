Генпрокурору Армении Артуру Давтяну не известны сведения о секретном штабе, действовавшем в здании прокуратуры во время событий 1 марта 2008 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян, касаясь заявления в Апелляционном суде представителя потерпевшего по делу 1 марта Артура Авагяна, бывшего члена группы по сбору фактов Седы Сафарян о том, что в Генпрокуратуре Армении во время событий 1 марта действовал секретный штаб.

“Это здание не менялось с 2008 года. Мне такая информация пока не известна. Когда у меня будут такие сведения, я сообщу. Те, кто в составе условного штаба проявили преступное поведение, пополнят ряды известных вам знаменитостей”, - сказал Давтян.