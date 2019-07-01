Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

НС Армении не избрало Анну Маркарян на пост члена ВСС


Национальное собрание РА не избрало Анну Маркарян на должность члена Высшего Судебного Совета.

Как передает «Арменпресс», выборы Маргарян проходили 1 июля в НС Армении при закрытом, тайном голосовании. Из 132 депутатов НС в голосовании приняли участие 85. За нее проголосовали 66 депутатов, против - 19. Решение не было принято.

Анну Маргарян на пост члена ВСС выдвигала фракция НС “Мой шаг”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации