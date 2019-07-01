В Гюмри началось строительство Центра обслуживания внешнеэкономической деятельности

В Гюмри будет построен Центр обслуживания внешнеэкономической деятельности, который не только будет выполнять функцию автотаможни, но и государственные функции, связанные с внешнеэкономической деятельностью.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Комитета по Государственным доходам Давид Ананян.

Он сообщил, что старт проекта дан, и процесс продвигается нормально.

“Финансироваться проект будет за счет донорских, грантовых и кредитных средств. По предварительным подсчетам, для строительства необходима сумма в размере 19 - 21 млн долларов”, - сказал Ананян.

На вопрос, можно ли предположить, что таможня Еревана будет закрыта, председатель КГД ответил, что это входит в общее видение.

“Да, со временем таможенные оформления из Еревана будут выведены, центры обслуживания внешнеэкономической деятельности Северного и Южного региона, которые будут осуществлять не только таможенные функции, но и государственные функции, связанные с внешнеэкономической деятельностью, будут работать на одной территории”,- заключил Ананян.