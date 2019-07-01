Реформы в судебно-правовой сфере укрепят сотрудничество прокуратуры и СНБ: Ванецян

От профессиональных качеств сотрудников прокуратуры зависит формирование правового государства в Армении, сохранение демократии и общественного порядка, дальнейшее развитие правовых основ, а также обеспечение верховенства закона во всех сферах общественной жизни.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 1 июля на торжественном заседании, посвященном 101 годовщине создания прокуратуры Армении и Дню работника прокуратуры, сказал директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, поздравив всех сотрудников прокуратуры.

“Контролируя выполнение и соблюдение законов, противодействуя преступности и коррупции, Вы решаете важнейшие для себя задачи, способствуя обеспечению единства правового поля нашей страны.

Уверен, что в результате реформ судебно-правовой системы в республике еще больше укрепится сотрудничество прокуратуры и органов национальной безопасности во благо наших граждан и во славу нашей Родины”,- заключил Ванецян.